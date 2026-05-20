Köln winkt Traum-Ablöse: El Mala-Wechsel bald durch?

Kassiert der 1. FC Köln für Goldesel Said El Mala (19) die gewünschten 50 Millionen Euro Ablöse? Informationen der ‚Sport Bild‘ zufolge hat der Angreifer selbst in der Köln-Kabine durchklingen lassen, dass es einen Klub gibt, der den geforderten Preis in Aussicht stellt. Dabei soll es sich um den FC Brentford handeln.

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Darüber hinaus liege das Gehaltsangebot der Bees auch über dem von Brighton & Hove Albion, das sich mit El Mala selbst bereits einig war, aber nicht mehr als 35 Millionen Euro plus Boni bezahlen wollte. Entsprechend soll der schnelle Rechtsfuß seinen Teamkollegen „klare Hinweise“ gegeben haben, „dass er nach einem Jahr im Klub weiterzieht“ – allem Anschein nach in Richtung Brentford.

Zuletzt war noch durchgesickert, dass El Malas Eltern im Falle eines Wechsels einen Verbleib in der Bundesliga präferieren würden. Die interessierten Klubs um den FC Bayern und Borussia Dortmund können respektive wollen bei den Ablösesphären aber wohl nicht mithalten.

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Ist die Nominierung von Said El Mala die richtige Entscheidung? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Steigt der Preis noch weiter?

Die Frage ist nun, ob die Engländer, die am letzten Spieltag noch um die europäischen Plätze kämpfen, den anbahnenden Deal vor der WM eintüten können. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wird El Mala Berichten zufolge nämlich mit dabei sein. Dann könnte El Mala seinen Wert noch weiter nach oben schrauben – am Geißbockheim träumt man im Optimalfall von 60 bis 70 Millionen Euro, schließlich signalisieren auch der FC Chelsea und Newcastle United Interesse.