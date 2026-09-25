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Bundesliga

Rummenigge bestätigt brisante Eberl-Entscheidung

von David Hamza - Quelle: Abendzeitung
Karl-Heinz Rummenigge FCB @Maxppp

Karl-Heinz Rummenigge bestätigt, dass er nicht für eine Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Max Eberl votiert hat. „Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich bei der Verlängerung mit Max mit ‚Nein‘ stimmen soll. Erst im Verlauf der Sitzung habe ich mich entschieden, mich zu enthalten. Dazu stehe ich“, erklärt das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern gegenüber der ‚Abendzeitung‘.

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Eberl erhielt dennoch genügend Stimmen für die Verlängerung bis 2029. Rummenigge betont, ihm sei wichtig gewesen, „dass ich meine Entscheidung unabhängig treffe und mich nicht durch eine vorherige Empfehlung präjudizieren lasse.“

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