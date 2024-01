Araújo dementiert Bayern-Verhandlungen

Ronald Araújo schenkt den Gerüchten um einen Wechsel vom FC Barcelona zum FC Bayern keine Beachtung. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Supercopa-Halbfinale gegen CA Osasuna (Donnerstag 20 Uhr) will Araújo von einem möglichen Sommertransfer nichts wissen: „Jeden Transfermarkt spricht man darüber, aber ich konzentriere mich sehr auf den Verein. Ich bin fokussiert darauf, dem keine Aufmerksamkeit zu schenken. Und wann immer ich das Trikot tragen darf, gebe ich so viel wie möglich.“

Auch von einem angeblichen Telefonat mit Bayern-Coach Thomas Tuchel will Araújo nichts wissen: „Nein, es gibt immer Gerüchte, die auftauchen. Aber ich konzentriere mich auf Barça, das zeige ich immer und ich werde immer 100 Prozent geben“, dementiert der Barça-Kapitän die Gerüchte. Die Münchner baggern seit einigen Wochen am Uruguayer und würden ihn gerne im kommenden Sommer an Bord holen. Für den 24-jährigen steht nun mit Barça erstmal das Finalturnier zum spanischen Superpokal in Riad an.