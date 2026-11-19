Bundesliga
Medien: VfB verpflichtet Nationalspieler
Der VfB Stuttgart arbeitet am Kader der Zukunft. Einen spannenden Innenverteidiger hat der Bundesligist in Bosnien gefunden.
@Maxppp
Der VfB Stuttgart hat sich einen neuen Verteidiger gesichert – das geht zumindest aus einem Bericht von ‚meridiansport.ba‘ hervor. Demnach erzielten die Schwaben Einigung mit FK Sarajevo über den Transfer von Jovan Ivanisevic.
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Der 21 Jahre alte kanadische Nationalspieler kostet demnach drei Millionen Euro Ablöse. Wann er in der Bundesliga aufschlagen wird, bleibt vorerst offen.
Ivanisevic ist 1,91 Meter groß und Rechtsfuß. Für Kanada debütierte er Ende September beim 1:0 über Chile. Bis jetzt stehen drei Länderspieleinsätze zu Buche.
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