Der VfB Stuttgart hat sich einen neuen Verteidiger gesichert – das geht zumindest aus einem Bericht von ‚meridiansport.ba‘ hervor. Demnach erzielten die Schwaben Einigung mit FK Sarajevo über den Transfer von Jovan Ivanisevic.

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Der 21 Jahre alte kanadische Nationalspieler kostet demnach drei Millionen Euro Ablöse. Wann er in der Bundesliga aufschlagen wird, bleibt vorerst offen.

Ivanisevic ist 1,91 Meter groß und Rechtsfuß. Für Kanada debütierte er Ende September beim 1:0 über Chile. Bis jetzt stehen drei Länderspieleinsätze zu Buche.