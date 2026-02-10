Menü Suche
Bayern-Boss: „Wollen Neuer diese Zeit geben“

von Remo Schatz - Quelle: BR
Manuel Neuer bleibt erster Ansprechpartner der Bayern @Maxppp

In Sachen Vertragsverlängerung von Manuel Neuer gibt sich der FC Bayern betont gelassen. „Er möchte sich diese Zeit geben. Wir wollen ihm und uns diese Zeit geben“, erklärt Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen in der ‚BR‘-Sendung ‚Blickpunkt Sport‘, „mit großer gemeinsamer Gelassenheit werden wir im Laufe der Saison sprechen und dann schauen wir mal weiter.“

Die Neuer-Zukunft ist offener denn je. Dem Vernehmen nach sollen die entscheidenden Gespräche während der Länderspielpause Ende März geführt werden. Eine Tendenz ist aktuell nicht abzusehen. Unter Vincent Kompany ist der 39-Jährige weiter unumstrittene Stammkraft, leistete sich aber zuletzt unter anderem gegen den 1. FC Köln (3:1) und die TSG Hoffenheim (5:1) folgenreiche Patzer.

