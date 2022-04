Marquinhos: „Ein Leben lang in Paris“

Innenverteidiger Marquinhos bekräftigt seinen Plan, bis an sein Karriereende für Paris St. Germain aufzulaufen. „Ich will nicht gehen. [...] Mein Wunsch ist es zu bleiben. Wir wissen, wie es im Fußball läuft – solange man Leistung bringt und gut spielt, kann man diesen Wunsch auch haben“, sagte der 27-jährige Brasilianer in der TV-Sendung ‚Canal Football Club‘.

„Wenn möglich“, schob Marquinhos nach, „würde ich gerne ein Leben lang hier in Paris bleiben. Das würde mir sehr gut gefallen und damit wäre ich glücklich.“ Seit 2013 ist der Abwehrmann Teil des Pariser Starensembles. Sein Klub zeigte sich bereits offen für seine Pläne. Der aktuelle Vertrag ist bis 2024 gültig, Eile ist daher nicht geboten.