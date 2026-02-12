Bayern-Zukunft: Eberl wartet auf den Anruf

In zweieinhalb Wochen feiert Max Eberl sein zweijähriges Dienstjubiläum beim FC Bayern. „Ich bin jetzt fast zwei Jahre da. Das hat sich angefühlt wie vier Monate. Die anderen 16 Monate werden auch noch schnell vergehen“, resümierte der Sportvorstand vor dem gestrigen Pokalsieg gegen RB Leipzig am ‚Sky‘-Mikrofon.

Im letzten Satz des Bayern-Architekten ist die Spur Resignation nicht zu überhören. Üblicherweise wäre es jetzt an der Zeit, den 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Eberl stellte aber klar: „Es gab noch kein Gespräch. Ich bin dafür da, meinen Job zu machen. Das versuche ich bestmöglich.“

Trainer Vincent Kompany stand ebenfalls zunächst bis 2027 unter Vertrag, vor rund vier Monaten wurde der Kontrakt bis 2029 ausgedehnt. Für die Eberl-Verlängerung soll der Aufsichtsrat aber noch kein grünes Licht gegeben haben.

Sollte sich das Kontrollgremium um die mächtigen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge durchringen können, mit Eberl zu sprechen, wird man auf offene Ohren stoßen: „Irgendwann kommt vielleicht mal jemand, will mit mir sprechen. Dann bin ich bereit.“