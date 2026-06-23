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La Liga

Real: 140-Millionen-Wunschspieler sagt zu

von Dominik Sandler - Quelle: as
1 min.
Beim Torjubel: Enzo Fernández @Maxppp

Mittelfeldstratege Enzo Fernández will sich unbedingt Real Madrid anschließen. Laut der ‚as‘ hat der Argentinier den Königlichen inzwischen signalisiert, dass er alles tun werde, um zu den Madrilenen zu wechseln. Real wolle außerdem in den kommenden Tagen Kontakt zum FC Chelsea aufnehmen.

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Die Blues haben bereits durchblicken lassen, dass sie den 25-Jährigen erst ab einer Summe von 140 Millionen Euro ziehen lassen wollen. Vor dreieinhalb Jahren hatte der Klub aus dem Norden Londons 121 Millionen für den Rechtsfuß bezahlt. Real legt den vollen Fokus auf Fernández. Erst wenn sich der Deal als unmöglich erweist, kommt laut der ‚as‘ auch wieder Felix Nmecha (25) von Borussia Dortmund in Frage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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