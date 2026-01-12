„Unzutreffend und irreführend“: HSV reagiert auf Kuntz-Post

Der Hamburger SV meldet sich zur Causa rund um Stefan Kuntz zu Wort. Nach dem gestrigen ‚Bild‘-Bericht sowie der anschließenden Reaktion des 63-Jährigen veröffentlicht das Kontrollgremium des Bundesligisten am heutigen Montagmorgen ein Statement auf der Vereinswebsite.

Darin heißt es unter anderem, dass „im Dezember 2025 an den Aufsichtsrat der HSV Fußball Management AG Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens von Stefan Kuntz herangetragen worden“ sind. „Nach sorgfältiger Prüfung und der Erkenntnis, dass die Vorwürfe glaubhaft sind, hat der Aufsichtsrat umgehend entschieden, eine schnellstmögliche Trennung von dem Vorstandsmitglied anzustreben“, schreibt der HSV weiter.

Verleumdungskampagne „unzutreffend und irreführend“

Daraufhin habe „Stefan Kuntz auf dieser Grundlage und insbesondere in Kenntnis der gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Trennung zum 31.12.2025 zugestimmt“. Und weiter: „Er war dabei anwaltlich vertreten. Die Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber dem Aufsichtsrat hat Herr Kuntz trotz mehrfacher Angebote explizit nicht genutzt. Vor dem dargestellten Hintergrund sind die Vorwürfe einer Verleumdungskampagne gegen Stefan Kuntz klar unzutreffend und irreführend.“

Ferner dulde der Bundesligist „kein Fehlverhalten der hier in Rede stehenden Art und bekennt sich nachhaltig zu den in der Satzung niedergelegten Werten der Toleranz und des Respekts und wendet sich gegen Diskriminierung jeder Art“. Abschließend stehe „der Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen für den HSV – wie schon bisher – im Vordergrund“.

Zum Kontext: Kuntz wird verbale sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der ehemalige Sportvorstand beteuert hingegen seine Unschuld, in seinem Umfeld soll von einer Verleumdungskampagne die Rede sein. Er selbst hat angeblich im vergangenen Jahr Anzeige gegen Unbekannt wegen Stalkings erstattet. Die Hamburger wiederum sehen den Fall nicht als abgeschlossen an, die internen Untersuchungen laufen. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt die Unschuldsvermutung.