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Premier League

Artetas großer Winterwunsch

von Tobias Feldhoff - Quelle: The Mirror
Kenan Yildiz im Juve-Trikot @Maxppp

Der FC Arsenal versucht sein Glück möglicherweise bei Kenan Yildiz (21) von Juventus Turin. Gunners-Trainer Mikel Arteta habe den türkischen Linksaußen als potenzielle Verstärkung für das Januar-Transferfenster auserkoren, berichtet der ‚Mirror‘ am heutigen Dienstag.

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Neben Yildiz befasst sich Arsenal zudem mit Junior Kroupi (20) vom AFC Bournemouth, den auch der FC Bayern auf dem Schirm hat. Klar ist: Angesichts von nur 14 Treffern in neun Ligaspielen ist man in London trotz der aktuellen Tabellenführung nicht zufrieden mit dem offensiven Output.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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