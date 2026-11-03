Der FC Arsenal versucht sein Glück möglicherweise bei Kenan Yildiz (21) von Juventus Turin. Gunners-Trainer Mikel Arteta habe den türkischen Linksaußen als potenzielle Verstärkung für das Januar-Transferfenster auserkoren, berichtet der ‚Mirror‘ am heutigen Dienstag.

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Neben Yildiz befasst sich Arsenal zudem mit Junior Kroupi (20) vom AFC Bournemouth, den auch der FC Bayern auf dem Schirm hat. Klar ist: Angesichts von nur 14 Treffern in neun Ligaspielen ist man in London trotz der aktuellen Tabellenführung nicht zufrieden mit dem offensiven Output.