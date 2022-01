Köln: Meré vor dem Absprung – Baumgart fordert Neuzugang

Jorge Meré forciert seinen Abgang vom 1. FC Köln. „Ich habe das Gefühl, dass er wechseln will“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart kürzlich und ergänzte: „Wir haben alle halbe Jahre das gleiche Gesprächsthema. Er hat jetzt zum wiederholten Mal gesagt, dass er den Verein verlassen möchte.“ Jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Nach Informationen von ‚ESPN‘ haben sich die Rheinländer und der CF América bereits auf den Wechsel geeinigt. Meré soll bei dem mexikanische Klub einen Vertrag über drei Jahre unterschreiben. Köln will sich zudem eine Klausel sichern, wodurch die Domstädter bei künftigen Transfers des Spaniers einen bestimmten Anteil der Ablöse erhalten würden. Der Kontrakt des 24-Jährigen in Deutschland, wo Meré in der aktuellen Saison nicht wie gewünscht zum Zug kommt, läuft noch bis 2023.

Meré auf dem Weg nach Mexiko

Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt Baumgart, dass Meré vor der gestrigen Partie gegen den FC Bayern München (0:4) vom Verein freigestellt wurde. Der Rechtsfuß befindet sich auf dem Weg nach Mexiko und wird zeitnah den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

In der Innenverteidigung wird es in Köln langsam eng, weil dem FC-Trainer dort nach den Abgängen von Rafael Czichos (31) und Sava-Angel Cestic (20) nur noch Luca Kilian (22) sowie Timo Hübers (25) zur Verfügung stehen. „Wir brauchen einen dritten Innenverteidiger“, stellt Baumgart dementsprechend klar und fordert einen Neuzugang.

Update (11:00 Uhr): Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist Meré bereits in Mexico City angekommen und absolviert zur Stunde den Medizincheck. Mit der Transferbestätigung wird zeitnah gerechnet.

Update (11:46 Uhr): Gegenüber dem ‚Geissblog‘ hat Sportchef Thomas Kessler den anbahnenden Transfer bestätigt: „Wir haben uns mit dem mexikanischen Klub über einen Transfervertrag geeinigt. Dazu gehört auch der Medizincheck.“ Darüber hinaus bestätigt Kessler die Suche nach einem weiteren Innenverteidiger: „Klar ist, dass wir uns auf dem Transfermarkt extremer umschauen werden. Wir haben schon die ersten Gespräche geführt und sind auf der Suche.“ Es solle „schnellstmöglich ein Nachfolger für Jorge verpflichtet“ werden.