Akliouche-Transfer nimmt Fahrt auf

Maghnes Akliouche könnte bald in der Premier League auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, gibt es mittlerweile Bewegung hinsichtlich eines Sommertransfers des Flügelspielers auf die Insel. Mehrere Telefonate wurden schon geführt.

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Akliouche steht noch bis 2028 bei der AS Monaco unter Vertrag. Im vergangenen Sommer wollte Bayer Leverkusen den heute 24-Jährigen unbedingt verpflichten – die zunächst aufgerufenen 70 Millionen Euro waren jedoch utopisch für den Bundesligisten. Wie teuer Akliouche jetzt werden soll, ist vorerst offen. Für Monaco kommt der französische Nationalspieler in dieser Saison auf 15 Scorerpunkte in 37 Pflichtspielen.