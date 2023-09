Qualität trotz Sparkurs: Barças veränderte Transferpolitik

Über den FC Barcelona kreist seit geraumer Zeit der Pleitegeier. Das hat den spanischen Traditionsverein lange nicht davon abgehalten, massig Kohle in Neuzugänge zu stecken. Diese Strategie könnte sich nun geändert haben, in der abgelaufenen Transferperiode war ein deutlicher Kurswechsel zu erkennen. Kommt der finanziell angeschlagene Klub nun in ruhigeres Fahrwasser?

Zumindest die Zahlen lassen darauf schließen. Laut der Nachrichtenagentur ‚EFE‘ hat Barça den Gehaltsetat um 161,7 Millionen Euro senken können. Die Lohnkosten für den Kader belaufen sich nun auf rund 404,7 Millionen Euro, vorher waren es 516,4 Millionen. Darüber hinaus haben die Katalanen ein Transferplus von 102 Millionen erwirtschaftet. Auf der Ausgabenseite stehen lediglich 3,4 Millionen für Sechser Oriol Romeu.

Transferbilanz

Top-Neuzugänge wie Ilkay Gündogan, João Cancelo, João Félix oder auch Iñigo Martínez kamen allesamt ablösefrei oder per Leihe. Dem gegenüber stehen unter anderem Einnahmen aus den Verkäufen für Ousmane Dembélé (50 Millionen/Paris St. Germain), Antoine Griezmann (20 Millionen/Atlético Madrid), Franck Kessié (12,5 Millionen/Al Ahli) oder auch Abde Ezzalzouli (7,5 Millionen/Betis Sevilla).

Natürlich hat Barça in Folge der Abgänge von Dembélé, Abde oder auch Ansu Fati (Leihe/Brighton & Hove Albion) Qualität und Flexibilität auf den offensiven Außenbahnen verloren. Dafür spielt der 16-jährige Lamine Yamal aktuell die Sterne vom Himmel. Ohnehin ist aktuell nur ein Flügelspieler klassischer Prägung in Xavis favorisiertem Spielsystem vorgesehen.

Ist der Kader gut aufgestellt?

Denn der linke Flügel nimmt im taktischen Korsett des spanischen Coaches eine spezielle Rolle ein: Meist wird diese Position von einem Mittelfeldspieler besetzt, der das Zentrum überlädt und so für mehr Spielkontrolle sorgt, während Linksverteidiger Alejandro Balde hochschiebt. Mit seiner technischen Raffinesse scheint Félix für diese Rolle prädestiniert.

Die Abgänge von Vereinslegenden wie Sergio Busquets und Jordi Alba, die es beide ablösefrei zu Inter Miami zog, schmerzen auf sportlicher Ebene. Gleichwohl ist der Kader mit Ausnahme der Sechser-Position ausbalanciert und hochwertig besetzt. Und das, obwohl 16 Spieler den Verein verließen und nur fünf Neuzugänge kamen. Eine Verschlankung des zuvor aufgeblähten Kaders, die schon lange nötig war.

Viele ungewollte Großverdiener á la Griezmann, Clément Lenglet (Leihe/Aston Villa), Eric Garcia (Leihe/FC Girona), Kessié oder auch Samuel Umtiti (ablösefrei/OSC Lille) sind nun weg – wenn auch teils leihweise. Es scheint als habe man in Barcelona verstanden, dass ein Sparkurs unerlässlich ist. Der Weg in ruhigeres Fahrwasser – er wurde in der zurückliegenden Wechselperiode geebnet.