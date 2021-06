Niederlande ziehen ins Achtelfinale ein

Die Niederlande stehen nach einem 2:0-Sieg über Österreich im Achtelfinale der Europameisterschaft. In der elften Minute brachte Memphis Depay Oranje per Foulelfmeter in Front. Zuvor war Österreichs Kapitän David Alaba am Strafraumrand Denzel Dumfries auf den Fuß gestiegen. Die Alpenrepublik zeigte sich in der Folge engagiert, blieb im letzten Drittel aber zu harmlos. Depay vergab kurz vor der Pause die Chance auf das 2:0, als er den Ball aus fünf Metern über das Tor setzte.

Was Depay verpasste, holte Dumfries in der 67. Minute nach. Auf Vorarbeit von Donyell Malen, mit dem er gemeinsam für die PSV Eindhoven spielt, musste der rechte Außenbahnspieler nur noch einschieben. Österreich konnte Holland-Keeper Maarten Stekelenburg kaum noch herausfordern und ging letztlich als verdienter Verlierer vom Platz. Im ersten Spiel der Gruppe C hatte am Nachmittag die Ukraine mit 2:1 gegen Nordmazedonien gewonnen.