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Top-Talent unterschreibt bei Barça

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
3 min.
Der FC Barcelona will wieder an die europäische Spitze @Maxppp

Der FC Barcelona sichert sich ein vielversprechendes Talent. Laut Fabrizio Romano unterschreibt Dany Freire am heutigen Samstag, seinem 16. Geburtstag, bei den Katalanen. Das Offensivjuwel kommt vom luxemburgischen Klub CS Fola Esch nach Barcelona.

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Freire absolvierte zuletzt bereits ein Probetraining im Barça-Nachwuchs. Der Rechtsfuß ist auf Länderebene für Portugal und Luxemburg spielberechtigt, bestritt schon für beide Nationen U-Länderspiele. Gegenüber ‚L’essentiel‘ sagte sein ehemaliger Trainer Dany Viera kürzlich: „Offensiv kann er einen großen Unterschied machen. Er ist ein Spieler, der Freiheiten braucht, um sein Potenzial voll auszuschöpfen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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