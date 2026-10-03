Während Robert Lewandowski (38) am gestrigen Freitag mit einem Dreierpack für Polen gegen Rumänien (6:0) bewiesen hat, dass er es noch immer drauf hat, sucht man beim FC Barcelona einen Mittelstürmer, der eine ähnliche Kaltschnäuzigkeit nachweisen kann.

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Transfers von Lautaro Martínez (29/Inter Mailand) und Julián Alvarez (26/Atlético Madrid) kamen nicht zustande, stattdessen hat sich Gabriel Jesus (29) kurz vor Ladenschluss den Blaugrana angeschlossen. Der Brasilianer kommt unter Hansi Flick über die Jokerrolle aber nicht hinaus.

Hohes Preisschild

Auch deshalb schaut sich Barcelona weiterhin nach einem neuen Stürmer um. Und erneut ist laut der ‚Sport‘ dabei Nicolò Tresoldi ins Blickfeld geraden. Der 22-Jährige zeigt sich auch in der neuen Saison treffsicher, schon im Sommer waren zahlreiche Topklubs interessiert. Das Preisschild von 50 Millionen Euro dürfte schon in der Winter-Periode pulverisiert werden.

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Der Rechtsfuß aus der Jugend von Hannover 96 steht nach neun Spielen in dieser Saison bei fünf Toren und sorgt aktuell auch bei der deutschen U21 wieder für Furore. Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis 2029. Gut möglich, dass Flick seinen Landsmann schon deutlich früher ins Camp Nou lotst.