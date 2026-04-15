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Serie A

Meister-Macher: Inter belohnt Chivu

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
Inter-Trainer Chivu an der Seitenlinie @Maxppp

Bei Inter Mailand steht Cristian Chivu kurz vor der Verlängerung. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ wird der Rumäne in Kürze einen mindestens bis 2028 gültigen Vertrag unterschreiben, der ihm statt der bisherigen 2,5 Millionen Euro sogar vier bis fünf Millionen pro Saison einbringen soll. Damit wird der 45-Jährige für seine erste Saison belohnt, die er mit den Nerazzurri voraussichtlich als Meister beenden wird.

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Angesichts von neun Punkten Vorsprung bei sechs verbleibenden Spielen ist Inter der Scudetto wohl kaum noch zu nehmen. Zwischenzeitlich war Kritik an Chivu aufgekommen, diese ist angesichts der jüngsten Erfolge aber längst wieder verstummt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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