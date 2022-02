Modeste: „Schwierig gewesen, Mitte der Saison zu gehen“

Anthony Modeste hat begründet, warum er einen Winterwechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal Riad abgelehnt hat. „Für mich wäre es schwierig gewesen, Mitte der Saison wegzugehen. Ich habe einen guten Lauf mit dem Verein und dem Trainer. Das muss so bleiben“, erklärt der Stürmer gegenüber dem ‚Express‘, „dann gucken wir, was am Ende der Saison passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Offen ist, ob Modeste noch einmal seinen Vertrag am Geißbockheim verlängert. 2023 läuft das derzeitige Arbeitsverhältnis aus, für den Anschluss hat der 33-Jährige bereits einen Fünfjahresvertrag als Stürmertrainer. Ob er diesen Posten aber bereits im kommenden Jahr antreten wird, steht noch nicht fest.