Wechselt Ellyes Skhiri in diesem Sommer doch zurück zum 1. FC Köln? Nach Informationen der ‚Bild‘ ist ein Comeback des Sechsers von Eintracht Frankfurt anders als zuletzt kolportiert nicht gänzlich vom Tisch. Vielmehr bestehe weiterhin eine Übereinkunft zwischen den Vereinen, ein Jahr vor SGE-Vertragsende sei die Ablöse kein Problem.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ganz im Gegenteil zu den Gehaltsvorstellungen des 86-fachen tunesischen Nationalspielers, der unter anderem auch vom FC Sevilla umgarnt wird. Köln soll Skhiri ein Jahresgehalt von rund 1,5 Millionen Euro bieten, das entspreche aber nicht den Vorstellungen des Spielers. Nun bleibt abzuwarten, ob sich die Parteien, die schon zwischen 2019 und 2023 zusammengearbeitet hatten, noch auf einen Nenner kommen.