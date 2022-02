Bayern: „Stillstand“ bei Gnabry

Offenbar ruhen die Vertragsverhandlungen zwischen Serge Gnabry und dem FC Bayern. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ „herrscht weiter Stillstand“. Ein neuerlicher Gesprächstermin ist dem Bericht zufolge noch nicht anberaumt, das Verhältnis zwischen beiden Parteien sei jedoch unverändert gut.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund 15 Millionen Euro Jahresgehalt fordert Gnabry für die Unterschrift – damit würde der Flügelspieler in die monetären Sphären von Kingsley Coman (25) und Leroy Sané (26) aufsteigen. In der Rückrunde sollen die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. An potenziellen Interessenten mangelt es Gnabry laut der Fachzeitung nicht: Einige nicht genannte Topklubs beschäftigen sich mit dem 26-Jährigen.