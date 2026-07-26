Menü Suche
Kommentar
Serie A

Durchbruch bei Kolo Muani

von Daniel del Federico - Quelle: Tuttosport
1 min.
Randal Kolo Muani freut sich über seinen Treffer @Maxppp

Juventus Turin ist im Werben um Randal Kolo Muani ein entscheidender Schritt gelungen. Wie die ‚Tuttsport‘ berichtet, haben sich die Italiener mit Paris St. Germain auf eine Leihe mit Kaufoption geeinigt. Die Ablöse soll bei 40 Millionen Euro liegen, ergänzt durch eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung sowie fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. FT hatte zuletzt bereits exklusiv berichtet, dass eine Eingung kurz bevorsteht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Kolo Muani selbst ist sich Juve schon länger einig. Der 27-Jährige kehrt somit zu dem Verein zurück, für den er bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 sehr erfolgreich auf Torejagd ging: In 22 Pflichtspielen für die Alte Dame erzielte der Angreifer zehn Treffer. Auch Borussia Dortmund zeigte nach FT-Informationen Interesse am französischen Nationalspieler, zieht nun aber wohl den Kürzeren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Ligue 1
Juventus
PSG
Randal Kolo Muani

Weitere Infos

Serie A Serie A
Ligue 1 Ligue 1
Juventus Logo Juventus Turin
PSG Logo Paris Saint-Germain
Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert