Juventus Turin ist im Werben um Randal Kolo Muani ein entscheidender Schritt gelungen. Wie die ‚Tuttsport‘ berichtet, haben sich die Italiener mit Paris St. Germain auf eine Leihe mit Kaufoption geeinigt. Die Ablöse soll bei 40 Millionen Euro liegen, ergänzt durch eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung sowie fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. FT hatte zuletzt bereits exklusiv berichtet, dass eine Eingung kurz bevorsteht.

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Mit Kolo Muani selbst ist sich Juve schon länger einig. Der 27-Jährige kehrt somit zu dem Verein zurück, für den er bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 sehr erfolgreich auf Torejagd ging: In 22 Pflichtspielen für die Alte Dame erzielte der Angreifer zehn Treffer. Auch Borussia Dortmund zeigte nach FT-Informationen Interesse am französischen Nationalspieler, zieht nun aber wohl den Kürzeren.