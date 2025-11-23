BVB: Die Bedingung für eine Sancho-Rückkehr

Jadon Sancho und Borussia Dortmund kommen nicht voneinander los. Nachdem bereits im Sommer über eine erneute Rückkehr an die Strobelallee getuschelt worden war, erhalten diese Spekulationen spätestens durch die erfolglose Leihe des 25-Jährigen zu Aston Villa neue Nahrung. Will der Offensivspieler aber tatsächlich zurück zum BVB, müsste er eine Forderung erfüllen.

Das üppige Gehalt, das er aktuell bei Manchester United einstreicht, würde in Dortmund nicht auf ihn warten. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, müsste Sancho für eine Rückkehr auf die Hälfte seines Salärs verzichten, das auf der Insel umgerechnet bei über 15 Millionen Euro liegt.

Zwar befindet sich der BVB derzeit in einer kleinen Formkrise, wirklich konkret sind die Gerüchte über eine Sancho-Rückkehr aber nicht. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass diese Tür noch einmal geöffnet wird. Schließlich hat United eine Ablöse für den Engländer schon abgehakt.