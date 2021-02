Musiala-Entscheidung: England mit dem besseren Plan?

In Kürze, voraussichtlich im Zuge seines 18. Geburtstags am 26. Februar, wird sich Jamal Musiala langfristig an den FC Bayern binden. Für welche Nationalmannschaft der Offensivspieler künftig auflaufen wird, ist dagegen noch unklar. Die Bemühungen aus England sind offenbar deutlich intensiver und besser strukturiert als die des DFB.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen der englische Verband FA sowie Nationaltrainer Gareth Southgate und sein Team den 17-jährigen Musiala „mit Emotionen und handfesten Fakten“ von einem Engagement für die Three Lions überzeugen.

Entscheidung im März

Man habe dem Rechtsfuß im Detail eine Perspektive dargelegt, auf welchen Positionen er eingesetzt werden soll – sowohl auf der offensiven Außenbahn als auch hinter der Spitze – und wie „die Offensive der Zukunft“ rund um Musiala und den BVB-Youngsters Jadon Sancho und Jude Bellingham aussehen könnte.

Beim DFB scheint man bislang nicht derart akribisch vorgegangen zu sein. Bekannt ist, dass Bundestrainer Joachim Löw Ende Januar ein Gespräch mit Musiala geführt hat. Im März stehen WM-Qualifikationsspiele an, dann wird sich Musiala, der in der Jugend sowohl für deutsche als auch für englische Auswahlteams auflief, wohl endgültig für eine Nation festspielen.