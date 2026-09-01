Statt Bundesliga-Rückkehr: Woltemade zu Juve

Nick Woltemade kehrt in diesem Sommer nicht in die Bundesliga zurück. Stattdessen will sich der Mittelstürmer in Italien für höhere Aufgaben empfehlen. Woltemade wird leihweise bis Saisonende das Trikot der Bianconeri tragen.

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Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals, Woltemade wird planmäßig im Anschluss wieder zu Newcastle United zurückkehren. Die Leihgebühr beträgt 3,6 Millionen Euro plus 500.000 Euro an möglichen Boni.

Ufficiale | Nick Woltemade è un nuovo giocatore bianconero ⚪️⚫️



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In Newcastle steht Woltemade noch bis 2031 unter Vertrag. Im Spielsystem des neuen Coaches Matthias Jaissle fand sich jedoch kein Platz für den Sturmhünen, der sich in Italien auch dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp präsentieren möchte.