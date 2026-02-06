Menü Suche
Neues MLS-Abenteuer für James

James Rodríguez jubelt im Kolumbien-Trikot @Maxppp

In den USA wird sich James Rodríguez auf die anstehende Weltmeisterschaft in Nordamerika vorbereiten. Der inzwischen 34-jährige Kolumbianer schließt sich MLS-Klub Minnesota United an. Dort unterzeichnet der Spielmacher mit dem feinen linken Fuß einen bis zum Sommer datierten Vertrag. Das Franchise sichert sich zudem eine Option zur Verlängerung bis Ende Dezember.

Minnesota United FC
Él está aquí.

The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026.
Der Torschützenkönig der WM 2014 war zuletzt kurzzeitig ohne Verein, nachdem sein Engagement beim mexikanischen Club FC León zu Jahresbeginn mit Ablauf des Arbeitspapiers geendet hatte. Zuvor war James in seiner Karriere schon für den FC Porto, die AS Monaco, Real Madrid, den FC Bayern, den FC Everton, Olympiakos Piräus und den FC São Paulo am Ball. Nun wagt der 122-fache Nationalspieler ein neues Abenteuer in der MLS.

Major League Soccer
Minnesota
James Rodríguez

Major League Soccer
Minnesota United
James Rodríguez
