Besiktas erhöht Kehrer-Offerte

Besiktas arbeitet weiter an einem Transfer von Thilo Kehrer (29). Nach FT-Informationen haben die Adler ein neues Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro plus drei Millionen Euro Boni abgegeben. Die AS Monaco fordert allerdings 20 Millionen Euro. Die Gespräche mit Kehrer selbst laufen ebenfalls bereits.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das erste Angebot der Istanbuler lag noch bei acht Millionen Euro plus Boni. Kehrer spielt seit 2024 im Fürstentum und führte die Monegassen in der laufenden Spielzeit bereits einige Male als Kapitän auf den Rasen. Der Vertrag des flexibel einsetzbaren Defensivspielers läuft noch bis 2028.