Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv FT-Kurve Ligue 1

Besiktas erhöht Kehrer-Offerte

von Luca Hansen - Quelle: FT-Exklusiv
Thilo Kehrer für die AS Monaco am Ball @Maxppp

Besiktas arbeitet weiter an einem Transfer von Thilo Kehrer (29). Nach FT-Informationen haben die Adler ein neues Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro plus drei Millionen Euro Boni abgegeben. Die AS Monaco fordert allerdings 20 Millionen Euro. Die Gespräche mit Kehrer selbst laufen ebenfalls bereits.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das erste Angebot der Istanbuler lag noch bei acht Millionen Euro plus Boni. Kehrer spielt seit 2024 im Fürstentum und führte die Monegassen in der laufenden Spielzeit bereits einige Male als Kapitän auf den Rasen. Der Vertrag des flexibel einsetzbaren Defensivspielers läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Süper Lig
Monaco
Beşiktaş
Thilo Kehrer

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Süper Lig Süper Lig
Monaco Logo AS Monaco
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Thilo Kehrer Thilo Kehrer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert