Brooks unterschreibt bei Hoffenheim

Bei Benfica Lissabon war John Anthony Brooks zuletzt nicht einmal mehr Teil des Spieltagskaders. Magere 232 Pflichtspielminuten sammelte der Innenverteidiger seit seinem Abschied aus Wolfsburg beim portugiesischen Rekordmeister. Nun geht es zurück in die Bundesliga.

Bei der TSG Hoffenheim unterschreibt Brooks einen Vertrag bis 2024. Die Ablöse beläuft sich dem Vernehmen nach auf 300.000 Euro plus Boni. Hoffenheim ist nach Hertha BSC und Wolfsburg die dritte Bundesliga-Station des ehemaligen US-Nationalspielers.

„Jay ist ein gestandener, zweikampf- und kopfballstarker Verteidiger, der eigentlich keiner weiteren Vorstellung mehr bedarf, da er seine Qualitäten in mehr als 200 Bundesligaspielen bereits eindrucksvoll nachgewiesen hat. Er soll und wird mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seiner Präsenz dazu beitragen, mehr Stabilität in unsere Defensive zu bringen“, so Direktor Profifußball Alexander Rosen.