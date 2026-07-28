Ajax Amsterdam arbeitet offenbar intensiv an einer Rückholaktion von Edson Álvarez. Der ‚Telegraaf‘ berichtet, dass die Niederländer derzeit einige Optionen prüfen, um den mexikanischen Mittelfeldspieler an seine alte Wirkungsstätte zu lotsen. Eine Leihe ist ebenso möglich wie ein fester Transfer.

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Parallel dazu greift aber auch Real Sociedad an. Von den Basken sei bereits ein erstes Angebot bei West Ham United eingegangen, heißt es. Der Klub aus San Sebastián habe 7,5 Millionen für 50 Prozent der Transferrechte geboten, über Bonuszahlungen könnten weitere Prozente erworben werden. Angesichts der Konkurrenz wird ein Wechsel zum 1. FC Köln immer unwahrscheinlicher. Entsprechend befasst sich der Bundesligist mit einigen Alternativen.