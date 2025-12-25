M’gladbach: Fraulo-Ablöse bekannt

Borussia Mönchengladbach wird beim bevorstehenden Verkauf von Oscar Fraulo offenbar ein Verlustgeschäft hinnehmen müssen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge liegt die Ablöse, auf die man sich mit Derby County geeinigt hat, bei etwas über einer Million Euro. Vor drei Jahren hatten die Fohlen für den 22-Jährigen noch zwei Millionen Euro an den FC Midtjylland überwiesen.

Am Niederrhein konnte sich Fraulo nie nachhaltig durchsetzen, im Winter schließt er das Kapitel Gladbach endgültig. Auf der Insel unterschreibt der Mittelfeldakteur dem Vernehmen nach einen Dreieinhalbjahresvertrag.