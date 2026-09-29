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Update Bundesliga

Verwirrung um Wagner-Zukunft: Köln einig mit neuem Trainer

Im Mai stieg René Wagner beim 1. FC Köln zum Cheftrainer auf. Geht das Abenteuer schon bald wieder zu Ende?

von Julian Jasch - Quelle: Express
1 min.
Rene Wagner im Porträt @Maxppp

Beim 1. FC Köln bereitet man sich anscheinend auf einen Trainerwechsel vor. Der ‚Express‘ berichtet von einem „Zusammentreffen des Gemeinsamen Ausschusses“, bei dem unter anderem die Zukunft von Chefcoach René Wagner thematisiert wurde.

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Das Ergebnis: Sollten die Geißböcke die kommende Partie gegen Lokalrivale Borussia Mönchengladbach am 11. Oktober verlieren, könnte Wagner fliegen. Darüber hinaus soll sich der Bundesligist mit einem potenziellen Nachfolger schon einig sein: Horst Steffen.

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Der 57-Jährige war zuletzt bis Anfang Februar für Werder Bremen verantwortlich, wird seitdem mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht und hielt sich der Regionalzeitung zufolge am Samstag am Geißbockheim auf, um die Begegnung der Kölner Zweitvertretung gegen den VfB Hilden (4:3) zu verfolgen – und womöglich Verhandlungen mit den FC-Bossen zu führen.

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Braucht es beim 1. FC Köln einen Trainerwechsel?
- Ende in 1 Tag
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Unter Wagner, der im März zunächst interimsweise übernommen hatte und später zum Cheftrainer befördert wurde, konnten die Geißböcke in der Liga saisonübergreifend erst zwei Siege aus elf Partien holen. Gegen die Fohlen braucht Wagner offenbar Zählbares, um die Verantwortlichen wieder auf seine Seite zu ziehen.

Update (18:22 Uhr): Mittlerweile rudert der ‚Express‘ ein wenig zurück und ergänzt, dass „sich die Bosse bei ihrem turnusmäßigen GA-Treffen erneut geschlossen hinter Trainer Wagner gestellt“ haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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