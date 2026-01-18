Gespräche laufen: Schmid vor Blitz-Abschied?
Auf eine persönlich enttäuschende Hinrunde könnte der Winter-Abschied von Romano Schmid folgen. Dem SV Werder winkt ein warmer Geldregen.
Die Wege von Romano Schmid und dem SV Werder Bremen könnten sich in diesem Januar noch trennen. Wie Fabrizio Romano unter Verweis auf eigene Informationen berichtet, laufen Gespräche mit Leeds United über einen Wintertransfer.
15 Millionen Euro Ablöse plus Boni stehen im Raum für den 25-jährigen Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei den Grün-Weißen noch bis 2027 datiert ist.
Aus Sicht der Bremer ist Schmid, der auf eine durchwachsene Hinrunde zurückblickt und zuletzt immer häufiger von den eigenen Fans angezählt wurde, durchaus verkäuflich. Schon im Sommer hätte man den Rechtsfuß ziehen lassen, ein entsprechendes Angebot blieb allerdings aus. Gut möglich, dass der Vorstoß aus Leeds ein halbes Jahr später von Erfolg gekrönt sein wird.
