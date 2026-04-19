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Weltmeisterschaft

Bericht: Gnabry verpasst die WM

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Serge Gnabry vom FC Bayern München @Maxppp

Serge Gnabry (30) kann wohl nicht an der Weltmeisterschaft im Sommer teilnehmen. Nach Informationen der ‚Bild‘ rechnet man beim FC Bayern mit einer Ausfallzeit von „mindestens zwei, aber eher rund drei Monaten“. Der Startschuss für die WM fällt am 11. Juni, das Finale wird am 19. Juli ausgetragen.

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Am Samstagabend gaben die Münchner bekannt, dass sich Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen hat. Die Verletzung erlitt Gnabry laut ‚Bild‘ im Abschlusstraining vor der heutigen Partie gegen den VfB Stuttgart (17:30 Uhr). Der Offensivspieler hatte seinen Platz unter Bundestrainer Julian Nagelsmann sicher. Schon die EM 2024 und WM 2018 hatte Gnabry verletzungsbedingt verpasst.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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