Vier konkrete Schalke-Deals in Arbeit

Junior Dina Ebimbe – 25 Jahre

Mit dem flexiblen Mittelfeldakteur sind sich die Königsblauen bereits einig. Eine Übereinkunft mit Eintracht Frankfurt sei „nicht mehr weit entfernt“. Die Frankfurter Forderungen lagen ursprünglich bei drei Millionen Euro, in den vergangenen Tagen haben sich die Vereine jedoch schrittweise angenähert.

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Igor Julio – 28 Jahre

Auch mit dem Innenverteidiger hat Schalke schon eine Übereinkunft erzielt. Die Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion gestalten sich jedoch kompliziert. Nachdem ursprünglich eine Leihe mit Kaufpflicht angedacht war, verhandeln die Knappen aktuell über eine einfache Leihe.

Luca Podlech – 21 Jahre

Der Keeper nimmt nicht am heutigen Trainingsauftakt der Schalker teil. Podlech wurde für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt. Um welchen Klub es sich handelt, ist zur Stunde noch nicht durchgesickert. Laut ‚Sky‘ geht es für den 2,00-Meter-Schlaks nach Norwegen.

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Kevin Müller – 35 Jahre

Der Bundesliga-Aufsteiger möchte den Keeper, der in der vergangenen Saison an Schalke verliehen war, ablösefrei verpflichten. Das schließt der 1. FC Heidenheim jedoch aus. Mit Müller haben sich die Knappen auf eine Zusammenarbeit verständigt, auf eine Einigung mit Heidenheim wird noch gewartet.