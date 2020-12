„Schreckliches Spiel“ von Werner | „Brillanter Sieg“ für Arteta

„Abend zum Vergessen“ für Werner

Für Timo Werner war es einmal mehr ein enttäuschender Arbeitstag: Nicht genug, dass der FC Chelsea überraschend 1:3 gegen den FC Arsenal verlor – der Nationalspieler wurde dabei nach einem schwachen Auftritt bereits zur Pause ausgewechselt. Seit zehn Spielen ist Werner mittlerweile torlos: Eine bittere Serie, die auch die Kritik in den englischen Medien allmählich lauter werden lässt. „Ein weiteres schreckliches Spiel im Chelsea-Trikot für einen farblosen und schwachen Timo Werner“, urteilt die ‚Sun‘. ‚The Independent‘ stellt indes die Frage, die wohl momentan viele Chelsea-Anhänger umtreibt: „Wann werden die Tore kommen?“ Auch der ‚Daily Star‘ kritisiert den ehemaligen Leipziger hart: „Es war ein weiterer Abend zum Vergessen für Werner. Dem deutschen Stürmer scheint völlig das Selbstvertrauen zu fehlen.“ Der Druck auf Werner wächst: Sollte er sich nicht schnell verbessern, droht der schnelle Stürmer seinen Stammplatz bei den Blues zu verlieren.

Arteta zieht den Kopf aus der Schlinge

Ein Mann, der hingegen vorerst aufatmen kann, ist Arsenal-Trainer Mikel Arteta. Durch den Sieg im London-Derby wendete der Spanier, der zuletzt heftig in der Kritik gestanden hatte, die drohende Entlassung ab. Dabei überraschte Arteta vor allem mit seiner Aufstellung. Etliche junge Spieler, die zuletzt kaum zum Zug kamen, standen in der Startelf. „Brillanter Sieg der Jungen von Arteta“, kommentiert der ‚Daily Telegraph‘. Der ‚Daily Star‘ prognostiziert unterdessen, dass es „keine Entlassung bei Arsenal“ geben werde. Ein Eindruck, den auch der ‚Daily Mirror‘ teilt: „Arsenal gewinnt das erste Ligaspiel seit dem 1. November und verringert den Druck auf Arteta“. Für die Londoner geht es nun Schlag auf Schlag. Bereits am Dienstag sind die Gunners gegen Brighton & Hove Albion wieder gefordert.

PSG bereitet Transfers vor

Die mögliche Anstellung von Mauricio Pochettino als Trainer von Paris St. Germain brachte gleichzeitig viele Spekulationen um potenzielle Transfers mit sich. Gerade in Italien brodelt die Gerüchteküche: „Paris ruft Paulo Dybala und Christian Eriksen“, schreibt die ‚Tuttosport‘. Ein Großteil der italienischen Gazetten hält ein Tauschgeschäft zwischen PSG und Inter Mailand für möglich. Demnach soll Eriksen im Tausch gegen Mittelfeldspieler Leandro Paredes nach Paris wechseln. „Der neue PSG-Coach kann einen Tausch zwischen Eriksen und Paredes ermöglichen“, ist sich die ‚Gazzetta dello Sport‘ sicher. In Spanien titelt derweil die ‚Mundo Deportivo‘: „Poche will Messi“.