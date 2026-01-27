Menü Suche
Wanner dementiert Entscheidung

von Leon Morsbach
Paul Wanner im Dress der PSV Eindhoven @Maxppp
Entgegen aller Gerüchte hat Paul Wanner noch keine Entscheidung getroffen, für welche Nationalmannschaft er künftig spielen wird. Der 20-jährige Offensivakteur der PSV Eindhoven sagte auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Champions League-Spiel gegen den FC Bayern München (21 Uhr): „Das ist nicht wahr. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Die Zeit wird es zeigen, bis dahin werde ich weiterhin mein Bestes geben. Ich konzentriere mich nur auf PSV.“

Im Verlaufe des gestrigen Montags kursierten Berichte, Wanner habe sich bereits auf den österreichischen Fußballverband festgelegt. Mit seinen klaren Worten nimmt der ehemalige Bayern-Spieler den Gerüchten nun aber vorerst den Wind aus den Segeln. Der Linksfuß besitzt sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft und darf sich prinzipiell frei aussuchen, für welche Nation er in Zukunft auflaufen möchte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
