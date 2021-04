Kovac stichelt gegen Bayerns Transferpolitik

Niko Kovac hat die Kaderplanung beim FC Bayern kritisiert. Der Ex-Trainer lobt im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘ zunächst die guten Abläufe bei der AS Monaco, bevor er zurückblickt: „Wir wissen alle, wie es in München abläuft: Dort ist es genau das Gegenteil. […] Man will bei der Kaderplanung mitgenommen und eingebunden werden.“

Kovac trainierte den FC Bayern von 2018 bis 2019 und holte mit dem Team das Double. Im Herbst 2019 wurde der Kroate von Hansi Flick abgelöst, der anschließend alle Titel holte, die es zu holen gibt. Kovac heuerte seinerseits im Sommer in Monaco an. Mit dem Klub aus dem Fürstentum belegt er Platz drei der französischen Ligue 1.