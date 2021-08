Roma löst Pastore-Vertrag auf

Die AS Rom und Javier Pastore gehen getrennte Wege. Wie der italienische Erstligist mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 32-jährigen Spielmacher mit sofortiger Wirkung und im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Pastore war 2018 für knapp 25 Millionen Euro von Paris St. Germain nach Rom gewechselt. 37 Mal lief er seither nur für die Hauptstädter auf (vier Tore, drei Vorlagen). Unter Neu-Trainer José Mourinho spielte der Argentinier gar keine Rolle mehr.

The club can confirm that an agreement has been reached with Javier Pastore for the mutual termination of his contract.



Everyone at #ASRoma would like to wish Javier the best of luck for the future. pic.twitter.com/2Y05ACBcRg