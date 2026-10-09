René Wagner glaubt daran, mit dem 1. FC Köln die Wende schaffen zu können. „Was drumherum passiert, nehme ich natürlich wahr. Es ist aktuell auch schwer das nicht wahrzunehmen. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon oft darüber gesprochen, dass es meinen Job nicht einfacher macht, wenn ich mich davon beeinflussen lasse. Im Gegenteil, dann wäre es sogar schwieriger für mich, weil der ein oder andere Gedanke im Kopf herumschwirrt, der da nicht hingehört“, ließ der Trainerneuling auf der Pressekonferenz vor dem Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15:30 Uhr) durchblicken.

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Nach einem durchwachsenen Saisonstart steht Wagner aktuell in der Kritik. Je nach Ausgang könnte das Derby schon sein letztes Spiel an der Kölner Seitenlinie sein. „Ich bin mir dessen bewusst, dass diese Stimmen auftauchen und das ist auch ok. Nichtsdestotrotz ist es meine Aufgabe, mit der Mannschaft Punkte zu holen und darauf muss ich mich konzentrieren. Nichts anderes zählt für mich“, gibt sich Wagner kämpferisch.