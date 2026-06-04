40-Millionen-Flop: Openda zurück in die Bundesliga?

Über 40 Millionen Euro muss Juventus Turin für Loïs Openda (26) an RB Leipzig zahlen. Die im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht griff, als klar war, dass Juve die Saison unter den besten zehn Teams der Serie A abschließen wird.

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Ein lange absehbarer, aber eigentlich nicht gewünschter Transfer für den Tabellensechsten. Die hohen Erwartungen hat Openda in Turin schließlich nie erfüllt, nur zwei Tore erzielte der Stürmer in 34 Einsätzen. Bei den letzten elf Ligaspielen kam eine Vier-Minuten-Einwechslung zustande.

Und so befindet sich die Alte Dame auf der Suche nach Abnehmern für den Belgier. Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio zeigen Eintracht Frankfurt, Nottingham Forest und die AS Monaco Interesse. In Aussicht gestellt seien Juve bislang ausschließlich Leihangebote mit Kaufoption.