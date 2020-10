VfB: Wie Mislintat Endo holte

Sven Mislintat hat Einblicke in den Ablauf der Verpflichtung von Wataru Endo von VV St. Truiden im Sommer 2019 gewährt. Gegenüber ‚Spox.com‘ schildert der Sportvorstand des VfB Stuttgart, dass es entscheidend war, „dass ein Wechsel aus Japan nach St. Truiden nicht komplett aufging. Dort hat er mehr als Box-to-Box-Spieler auf der Acht gespielt, was er zwar auch kann, aber seine Qualitäten kommen am besten zentral vor der Abwehr zum Tragen.“

Mislintat weiter: „So war er dort nicht mehr so auffällig, wie er es in einer Rolle vor der Abwehr sein kann. Dies war unser Glück, denn eine Ausleihe letztes Jahr zu uns in die zweite Liga wäre mit seinen aktuellen Leistungen unmöglich zu realisieren gewesen. Im Nachhinein hört sich das wahrscheinlich besserwisserisch an, aber ich war mir wirklich sehr sicher, dass das ein sehr guter Transfer für uns sein wird.“ Mittlerweile ist der 27-Jährige als Abräumer unersetzlich für den VfB. In diesem Sommer verpflichteten die Schwaben Endo für 1,7 Millionen Euro fest.