Mit El Mala & Undav: Drei Erkenntnisse nach dem DFB-Dämpfer

Spielweise passt nicht

Julian Nagelsmann setzte auf einen tiefen 5-4-1-Abwehrblock – auch, um für die K.o.-Phase zu testen. Der Versuch ging in die Hose: Zum einen fehlte Deutschland die Aggressivität beim Verteidigen der gefährlichen Zone rund ums eigene Tor und zum anderen die Konterstürmer: Wer schnell umschalten will, sollte gerade auf dem viel diskutierten stumpfen Untergrund vorne nicht mit drei kombinationsfreudigen gelernten Zehnern (Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz) agieren. Vielversprechender sind hier schnelle Tiefenläufer wie Maxi Beier. In diese Kategorie würde auch Said El Mala fallen, der jedoch nicht für die WM berücksichtigt wurde. Nagelsmann Begründung damals: „In Köln stehen die eigenen Spieler relativ nah am Tor, haben viel Konterraum.“ Das sei im DFB-Team anders. Bis gestern jedenfalls.

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Formkrise in der Offensive

Nicht nur die Spielweise passte für Deutschlands Hochbegabte nicht – auch die individuelle Form in der Offensive ist schon lange besorgniserregend. Von einst gezeigten Topleistungen sind Wirtz und Musiala meilenweit entfernt. Havertz‘ Formkurve zeigt nach einem kurzen Hoch mittlerweile ebenfalls klar nach unten. Der einzig echte formstarke Angreifer heißt Deniz Undav und kommt weiterhin von der Bank. Auch gegen Ecuador zeigte er wieder einige gelungene Aktionen (FT-Note: 2,5). So langsam sollte beim Bundestrainer die Erkenntnis reifen, dass der Stuttgarter aktuell nicht nur 30 Minuten lang Deutschlands größte Offensivwaffe ist. Frankreich wechselt Kylian Mbappé schließlich auch nicht ein, obwohl er sicherlich ein guter Joker wäre.

Rüdiger souverän

Es gibt auch noch eine positive Erkenntnis: In einer schwachen deutschen Elf war Antonio Rüdiger (FT-Note: 3) noch einer der Besseren. Der Ersatzmann für Nico Schlotterbeck kann zwar nicht mit dem Spielaufbau des verletzten Dortmunders mithalten, rettete das Team aber in einigen brenzligen Situationen und scheint mit all seiner Erfahrung gewappnet für die K.o.-Runde. Immerhin diese Baustelle ist geschlossen.