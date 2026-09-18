Erblin Osmani geht dem DFB offenbar durch die Lappen. Der 17-jährige Sechser des FC Bayern (ein Profispiel) steht im Kader der A-Nationalmannschaft des Kosovo für die anstehenden Länderspiele.

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🇽🇰 These are the called-up players for September matches.



Excited much? pic.twitter.com/kzExtXOOnh — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 18, 2026

Bislang spielte Osmani neunmal für Deutschlands Nachwuchsteams. Zuletzt hatte Dr. Faruk Ajeti, Botschafter der Republik Kosovo in Deutschland und Dänemark, mit einem Instagram-Foto für Aufsehen gesorgt, auf dem er Osmani einen kosovarischen Pass überreicht und die vermeintliche Entscheidung des Bayern-Juwels verkündete. Laut Medien war zu diesem Zeitpunkt noch offen, wie Osmanis Wahl ausfallen würde. Jetzt herrscht Klarheit.