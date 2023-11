Barça zittert vor dem Königsklassen-Fluch | Furcht bei den Magpies

In Spanien wird gezittert

Die Champions League-Gruppenphase geht in die Crunchtime. Am vorletzten Spieltag befinden sich einige Teams am Scheideweg, so auch am heutigen Dienstagabend. Vor allem in Spanien schaut die Sportpresse mit leichten Sorgenfalten auf die heutigen Partien. „Siegen oder Zittern“, heißt es auf der Titelseite der ‚as‘. Denn sowohl der FC Barcelona als auch Atlético Madrid sollten nach Möglichkeit ihre Partien gewinnen. Die Rojiblancos könnten im Fall einer Niederlage bei Feyenoord Rotterdam sogar auf Platz drei in ihrer Gruppe E abrutschen.

Ganz so dramatisch ist die Situation für Barça zwar nicht, die ‚Sport‘ ruft dennoch aus: „Es ist wie ein Endspiel“. Nach der 0:1-Niederlage gegen Shakhtar Donetsk könnte es für die Blaugrana ungemütlich werden, sollte auch das Spitzenduell gegen den FC Porto in die Hose gehen. Die Marschroute laut der ‚Sport‘ ist klar: „Barça will die negative Dynamik mit einem Sieg beenden und ins Achtelfinale einziehen.“ Zur Erinnerung: In den vergangenen zwei Jahren überstanden die Katalanen die Gruppenphase nicht. „Barça muss jetzt reagieren“, fordert die ‚Mundo Deportivo‘ deshalb.

Getriebenes Newcastle

In der Todesgruppe F müssen dagegen gleich alle vier Teams All-in gehen. Borussia Dortmund (sieben Punkte), Paris St. Germain (sechs Punkte), der AC Mailand (fünf Punkte) und Newcastle United (vier Punkte) könnten am heutigen Dienstag alle noch die Plätze tauschen. In England beherrscht die Furcht der Magpies die Schlagzeilen. Denn Newcastle-Coach Eddie Howe verriet, dass die Angst die Toons vor dem entscheidenden Spiel in Paris das Team antreibt.

Die wohl tödlichste Waffe der Franzosen: Kylian Mbappé. Im ‚Mirror‘ heißt es daher in Anspielung auf den Superstar „kill or be Kylled“. Sollte Newcastle gegen PSG verlieren, ist die Scheichtruppe ausgeschieden. Der ‚Daily Express‘ schreibt dazu passend: „Fear we go.“ Es ist also alles angerichtet für einen dramatischen Abend in der Königsklasse.