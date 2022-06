Medien: Bochum holt Osei-Tutu zurück

Vom großen FC Arsenal hatte sich der VfL Bochum im Sommer 2019 Jordi Osei-Tutu ausgeliehen. Für den damaligen Zweitligisten kam der Rechtsverteidiger auf 22 Einsätze und war an acht Treffern direkt beteiligt. In der kommenden Spielzeit werden wohl weitere Einsätze hinzukommen.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, befindet sich der Engländer erneut im Anflug auf den Ruhrpott. Demnach soll „in den nächsten Tagen“ der Transfer unter Dach und Fach gebracht werden. Über die Ablösemodalitäten berichtet das Fachblatt zwar nichts, vermutlich wird der 23-Jährige aber nun dauerhaft an die Castroper Straße wechseln.

In London steht das Eigengewächs nur noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag. Eine Leihe ohne gleichzeitige Verlängerung ist demnach ausgeschlossen. In den Profi-Plänen der Gunners spielt Osei-Tutu aber ohnehin keine Rolle. Offiziell gehört er dem Kader der zweiten Mannschaft an, die Rückrunde verbrachte er als Leihspieler beim englischen Drittligisten Rotherham United.