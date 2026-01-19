Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wolfsburg: Leih-Anfrage für Souza

von Remo Schatz - Quelle: Globo Esporte
1 min.
Vinicius Souza mit eleganter Ballführung @Maxppp

Vini Souza könnte den VfL Wolfsburg verlassen und zumindest zeitweise in seine brasilianische Heimat zurückkehren. Wie ‚Globo Esporte‘ berichtet, haben sich die Corinthians in der Autostadt nach einer Leihe des Sechsers erkundigt. In der brasilianischen Serie A sind Transfers bis zum 3. März möglich. Am Mittellandkanal steht der Zweikämpfer noch bis 2030 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-Jährige hatte sich erst im Sommer den Wölfen angeschlossen und vom Start weg einen Stammplatz inne. Entsprechend wurden frühere Leih-Anfragen aus Brasilien von der Spielerseite ausgeschlagen. Unter dem neuen Trainer Daniel Bauer hat sich der Wind aber gedreht und Souza seinen Stammplatz verloren. Seit Anfang November sammelte Souza lediglich fünf Einsatzminuten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Wolfsburg
Corinthians
Vinicius Souza

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Corinthians Logo Corinthians São Paulo
Vinicius Souza Vinicius Souza
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert