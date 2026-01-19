Wolfsburg: Leih-Anfrage für Souza

Vini Souza könnte den VfL Wolfsburg verlassen und zumindest zeitweise in seine brasilianische Heimat zurückkehren. Wie ‚Globo Esporte‘ berichtet, haben sich die Corinthians in der Autostadt nach einer Leihe des Sechsers erkundigt. In der brasilianischen Serie A sind Transfers bis zum 3. März möglich. Am Mittellandkanal steht der Zweikämpfer noch bis 2030 unter Vertrag.

Der 26-Jährige hatte sich erst im Sommer den Wölfen angeschlossen und vom Start weg einen Stammplatz inne. Entsprechend wurden frühere Leih-Anfragen aus Brasilien von der Spielerseite ausgeschlagen. Unter dem neuen Trainer Daniel Bauer hat sich der Wind aber gedreht und Souza seinen Stammplatz verloren. Seit Anfang November sammelte Souza lediglich fünf Einsatzminuten.