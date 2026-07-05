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La Liga

Brisante Transfer-Spur bei Ceballos

von Simon Martis - Quelle: Mundo Deportivo | Telemadrid
1 min.
Dani Ceballos im Real-Trikot @Maxppp

Nach seinem Abschied von Real Madrid könnte Dani Ceballos ausgerechnet zum Stadtrivalen Atlético Madrid wechseln. Die ‚Mundo Deportivo‘ bestätigt einen Bericht von ‚Telemadrid‘, wonach die Colchoneros Interesse am 29-jährigen Mittelfeldspieler zeigen. Erst vor wenigen Tagen hatten die Königlichen die einvernehmliche Auflösung des ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrags bekanntgegeben.

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Neben den Rojiblancos sollen sich auch Ajax Amsterdam und Betis Sevilla mit einer Verpflichtung des Spaniers beschäftigen. Vor allem eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Betis wird seit längerer Zeit als mögliche Option gehandelt. Laut ‚Mundo Deportivo‘ dürften sowohl das sportliche Projekt als auch die finanziellen Rahmenbedingungen bei der Entscheidung des vereinslosen Mittelfeldspielers eine wichtige Rolle spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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