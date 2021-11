Roma & Betis an Ceballos dran

Dani Ceballos hat in José Mourinho offenbar einen großen Verehrer. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist die AS Rom an der Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Real Madrid im Winter interessiert. Große Konkurrenz sollen die Giallorossi von Betis Sevilla erhalten. Auch die Andalusier wollen den 25-Jährigen für sich gewinnen.

Dem Bericht zufolge würde Ceballos gerne in Spanien bleiben. Roma-Sportdirektor Tiago Pinto arbeite allerdings daran, den Rechtsfuß von einem Wechsel ins Stadio Olimpico zu überzeugen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Ceballos auf Leihbasis für den FC Arsenal in der Premier League aktiv.