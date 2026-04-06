Bitshiabu-Frust: Folgt der Bundesliga-Wechsel?

Welchen Weg schlägt El Chadaille Bitshiabu (20) im Anschluss an die Saison ein? Fakt ist: Das Innenverteidiger-Talent will und muss eigentlich mehr spielen, um die persönliche Entwicklung voranzutreiben. Der ‚Bild‘ zufolge ist deshalb ein Sommerwechsel „unausweichlich“.

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Allerdings muss an der Stelle auch RB Leipzig mitspielen. Schließlich ist Bitshiabu zwar keine Stammkraft, aber im Kader nur einer von vier gelernten Innenverteidigern. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass Trainer Ole Werner beim 2:1 gegen Werder am Samstag Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald (24) nach der Verletzung von Castello Lukeba (23) den Vorzug in der Viererkette gab.

Bis 2029 ist Bitshiabu noch an die Leipziger gebunden. Vor immerhin schon drei Jahren war der damals 17-Jährige mit riesigen Ambitionen von Paris St. Germain gekommen, konnte sich allerdings nie nachhaltig durchsetzen.

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Laut der ‚Bild‘ klopfte im Januar unter anderem Borussia Mönchengladbach an, konnte die Sachsen aber nicht von einem Leihgeschäft überzeugen. Womöglich ändert sich ja die Ausgangslage mit Blick auf den Sommer.