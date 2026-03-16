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UEFA Champions League

FC Bayern: Erster Schritt bei Davies

von Tom Kunze - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Alphonso Davies im Training @Maxppp

Wenige Tage nach seiner Oberschenkelverletzung im Champions League-Spiel bei Atalanta Bergamo (6:1) ist Alphonso Davies wieder ins Lauftraining eingestiegen. Der kanadische Nationalspieler hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse am Dienstagabend eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein zugezogen.

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Für Davies bedeutete die verletzungsbedingte Auswechslung in Bergamo den nächsten bitteren Rückschlag: Bereits bei den beiden Bundesligaspielen zuvor gegen Borussia Dortmund (3:2) und Borussia Mönchengladbach (4:1) musste der Linksfuß aufgrund eines Muskelfaserrisses aussetzen, bevor er in Italien wieder auf den Platz zurückkehrte. Hinzu kommen zahlreiche weitere Pflichtspiele, die der Kanadier in der laufenden Spielzeit aufgrund seines Kreuzbandrisses aus dem Vorjahr verpasste. Wann der 58-fache Nationalspieler wieder spielfähig sein wird, ist noch unklar. Für das Rückspiel gegen Bergamo am Mittwoch (21 Uhr) ist er aber definitiv keine Option.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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