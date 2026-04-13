Wijnaldum vor Rückkehr in die Premier League?

Georginio Wijnaldum liebäugelt mit einer Rückkehr nach England. Laut ‚Sky Sports‘ denkt der 35-Jährige noch nicht daran, seine Fußballschuhe am Saisonende an den Nagel zu hängen, sondern will stattdessen in der kommenden Saison wieder in der Premier League auflaufen.

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Bis zum Sommer steht der 96-malige niederländische Nationalspieler noch bei Al Ettifaq in der Saudi Pro League unter Vertrag. Der ehemalige Profi von Newcastle United und dem FC Liverpool war 2023 von Paris St. Germain in die Wüstenliga gewechselt.